Нове поділ країни на карантинні зони.
Дивися повний текст В Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:24
В Україні почало діяти нове карантинне зонування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почало діяти нове карантинне зонування.
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:19
Закрыли жд в иванофранковске пришлось ехать в тернополь автобусом который останавливался почти в каждом селе потом маршрутка до жд....вместо контакта с 34 людми пришлось как мин с 100.и вместо того чтобы увеличить к-во вагонов они просто все отменяют
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:25
повезло, сьогодні вже і в Тернополі те саме
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:35
Скорее бы уже убрали этот карантин. Это уже (превратилось в) бизнес и отмывание денег.
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