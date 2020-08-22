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Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна
Дивися повний текст Китайські інвестори \"Мотор Січі\" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26
Все правильно, только кнутом, никаких пряников. От пряников жиреем и тупеем
Востаннє редагувалось Igorten
в Пон 07 вер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:42
Ждите повышения тарифов и цен.А чем ещё могут расплачиваться бездарные "специалисты"
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:44
Інтересно а піндостан компенсує чи буде як з Турбоатома? І чи він тільки розставляє своїх смотрящих на захмарні зарплати для грабунку колонії??
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