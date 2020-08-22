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Китайські інвестори "Мотор
Січі" оцінили свої збитки в...

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна

Дивися повний текст Китайські інвестори \"Мотор Січі\" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:42

Ждите повышения тарифов и цен.А чем ещё могут расплачиваться бездарные "специалисты"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:05

"инвест-няня" значит? ну ну.
Кидаем одного из инвест лидеров, первый США, второй Япония, третий Китай.
Можно делать выводы, о привлекательности Украины для инвестора.
antae2019
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