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Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна
Дивися повний текст Китайські інвестори \"Мотор Січі\" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:42
Ждите повышения тарифов и цен.А чем ещё могут расплачиваться бездарные "специалисты"
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sena_2008atp
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:05
"инвест-няня" значит? ну ну.
Кидаем одного из инвест лидеров, первый США, второй Япония, третий Китай.
Можно делать выводы, о привлекательности Украины для инвестора.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:34
Даже интересно, чем мое сообщение так не понравилось финансам ? Трите трите граждане
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:43
Не понятно, если Украина не разрешила сделку.то какая защита? Бред Китайский
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:11
Дана інвестиційна територія належить виключно кацапам. Усі інші мають понести фінансові збитки за несприйняття цієї неписаної істини.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:30
ну так в заокеанском обкоме возмутились продажей завода китайцам, а СБУ взял под козырек.
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RomanTik
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