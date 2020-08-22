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Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:19
RomanTik написав:laa1999
, это здесь на портале новость даже была по поводу возмущения США. А пятую колонну вы в зеркале увидите.
хто там шо і де вирішив то таке. не зрозуміло, чому радіють від продажу моторсічі китайцям? ви думаєте вони збираються тут виробляти двигуни? китайцям нах не потрібний цей завод як виробництво. їм потріні розробки,. власне їх фактично вони і купували. а двигуни, на основі цих розробок, вони будуть випускати десь на китайщині. а цей завод буде смоктати лапу.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:32
американцы переживают за китайских инветоров или украинских?
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