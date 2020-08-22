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Китайські інвестори "Мотор
Січі" оцінили свої збитки в...

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:19

  RomanTik написав:laa1999, это здесь на портале новость даже была по поводу возмущения США. А пятую колонну вы в зеркале увидите.


хто там шо і де вирішив то таке. не зрозуміло, чому радіють від продажу моторсічі китайцям? ви думаєте вони збираються тут виробляти двигуни? китайцям нах не потрібний цей завод як виробництво. їм потріні розробки,. власне їх фактично вони і купували. а двигуни, на основі цих розробок, вони будуть випускати десь на китайщині. а цей завод буде смоктати лапу.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:32

Re: радянскьки заводи

американцы переживают за китайских инветоров или украинских?
sal
 
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