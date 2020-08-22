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Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна
Дивися повний текст Китайські інвестори \"Мотор Січі\" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж
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R2
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:42
Ждите повышения тарифов и цен.А чем ещё могут расплачиваться бездарные "специалисты"
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sena_2008atp
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:05
"инвест-няня" значит? ну ну.
Кидаем одного из инвест лидеров, первый США, второй Япония, третий Китай.
Можно делать выводы, о привлекательности Украины для инвестора.
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antae2019
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:43
Не понятно, если Украина не разрешила сделку.то какая защита? Бред Китайский
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laa1999
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:33
Китайцы хотят высосать технологии, а на завод им плевать. Так что их тяжбы - это именно то, чего надо было ожидать от таких инвесторов. Зачем вообще продавать контрольный пакет акций стратегического предприятия иностранцам, да ещё китайцам, которые любят только поглощать и высасывать??!! Это вопрос уже к тем, кто одобрил это тупор-ю сделку!
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slavicman
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:19
RomanTik написав:laa1999
, это здесь на портале новость даже была по поводу возмущения США. А пятую колонну вы в зеркале увидите.
хто там шо і де вирішив то таке. не зрозуміло, чому радіють від продажу моторсічі китайцям? ви думаєте вони збираються тут виробляти двигуни? китайцям нах не потрібний цей завод як виробництво. їм потріні розробки,. власне їх фактично вони і купували. а двигуни, на основі цих розробок, вони будуть випускати десь на китайщині. а цей завод буде смоктати лапу.
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wild.tomcat
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:15
якщо дигуни Мотор Січі за пару місяців вже стали неконкурентноздатними в порівнянні із двигунами іноземного виробництва, то чому китайці так хочуть придбати україський завод, а не побудують із нуля, як Маск свій конкуретний завод?
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grygoriymoroz
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Додано: Пон 07 вер, 2020 21:23
хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась
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nighthawk5
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Додано: Пон 07 вер, 2020 21:43
nighthawk5 написав:
хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась
Справедливо.
Сделку блокируют именно США.
На рф завод не может работать по понятным причинам (хотя, говорят есть китайская прокладка, через которую продают и рф, плюс Богуслаев часть производства вывез в подмосковье)
Китай - тоже США не разрешает.
Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?
Кстати, если бы китайцев активнее запустили в Украину (и в Крым в т.ч.) - то не факт, что россия бы напала.
Но метрополия не разрешает дружить с китайцами, и при этом заставляет сама разбираться с рф и остальными проблемами
Если США хотят Украину танцевать - то пусть тогда и кормят. И заводы-пароходы можно и сгноить (если США оплатит)
Украина - богатая страна!
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