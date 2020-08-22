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Китайські інвестори "Мотор
Січі" оцінили свої збитки в...

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:26

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна

Дивися повний текст Китайські інвестори \"Мотор Січі\" оцінили свої збитки в $3,5 млрд і починають міжнародний арбітраж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:42

Ждите повышения тарифов и цен.А чем ещё могут расплачиваться бездарные "специалисты"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:05

"инвест-няня" значит? ну ну.
Кидаем одного из инвест лидеров, первый США, второй Япония, третий Китай.
Можно делать выводы, о привлекательности Украины для инвестора.
antae2019
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:43

Не понятно, если Украина не разрешила сделку.то какая защита? Бред Китайский
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:33

Китайцы хотят высосать технологии, а на завод им плевать. Так что их тяжбы - это именно то, чего надо было ожидать от таких инвесторов. Зачем вообще продавать контрольный пакет акций стратегического предприятия иностранцам, да ещё китайцам, которые любят только поглощать и высасывать??!! Это вопрос уже к тем, кто одобрил это тупор-ю сделку!
slavicman
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:19

  RomanTik написав:laa1999, это здесь на портале новость даже была по поводу возмущения США. А пятую колонну вы в зеркале увидите.


хто там шо і де вирішив то таке. не зрозуміло, чому радіють від продажу моторсічі китайцям? ви думаєте вони збираються тут виробляти двигуни? китайцям нах не потрібний цей завод як виробництво. їм потріні розробки,. власне їх фактично вони і купували. а двигуни, на основі цих розробок, вони будуть випускати десь на китайщині. а цей завод буде смоктати лапу.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:15

якщо дигуни Мотор Січі за пару місяців вже стали неконкурентноздатними в порівнянні із двигунами іноземного виробництва, то чому китайці так хочуть придбати україський завод, а не побудують із нуля, як Маск свій конкуретний завод?
grygoriymoroz
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:23

хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:43

  nighthawk5 написав:хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась

Справедливо.
Сделку блокируют именно США.

На рф завод не может работать по понятным причинам (хотя, говорят есть китайская прокладка, через которую продают и рф, плюс Богуслаев часть производства вывез в подмосковье)
Китай - тоже США не разрешает.

Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Кстати, если бы китайцев активнее запустили в Украину (и в Крым в т.ч.) - то не факт, что россия бы напала.
Но метрополия не разрешает дружить с китайцами, и при этом заставляет сама разбираться с рф и остальными проблемами

Если США хотят Украину танцевать - то пусть тогда и кормят. И заводы-пароходы можно и сгноить (если США оплатит)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 03:29

  Вкладчик1234 написав:
  nighthawk5 написав:хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась

Справедливо.
Сделку блокируют именно США.

На рф завод не может работать по понятным причинам (хотя, говорят есть китайская прокладка, через которую продают и рф, плюс Богуслаев часть производства вывез в подмосковье)
Китай - тоже США не разрешает.

Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Кстати, если бы китайцев активнее запустили в Украину (и в Крым в т.ч.) - то не факт, что россия бы напала.
Но метрополия не разрешает дружить с китайцами, и при этом заставляет сама разбираться с рф и остальными проблемами

Если США хотят Украину танцевать - то пусть тогда и кормят. И заводы-пароходы можно и сгноить (если США оплатит)

Не грузите откровенную глупость.
Наука, промышленность, производства, технологии,... - в Украине только на уничтожение, увы с населением.
https://www.unian.ua/weapons/zasnovnik- ... 36617.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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