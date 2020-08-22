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Китайські інвестори "Мотор
Січі" оцінили свої збитки в...

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 03:29

  Вкладчик1234 написав:
  nighthawk5 написав:хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась

Справедливо.
Сделку блокируют именно США.

На рф завод не может работать по понятным причинам (хотя, говорят есть китайская прокладка, через которую продают и рф, плюс Богуслаев часть производства вывез в подмосковье)
Китай - тоже США не разрешает.

Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Кстати, если бы китайцев активнее запустили в Украину (и в Крым в т.ч.) - то не факт, что россия бы напала.
Но метрополия не разрешает дружить с китайцами, и при этом заставляет сама разбираться с рф и остальными проблемами

Если США хотят Украину танцевать - то пусть тогда и кормят. И заводы-пароходы можно и сгноить (если США оплатит)

Не грузите откровенную глупость.
Наука, промышленность, производства, технологии,... - в Украине только на уничтожение, увы с населением.
https://www.unian.ua/weapons/zasnovnik- ... 36617.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:45

  Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:52

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...

Если им они не сдались - то почему "коллективный запад" блокирует сделку с китайцами?

"І сам не гам, і комусь не дам"?

Если им не нравится, что продажа будет осуществлена китайцам, - ещё раз повторяю, - пусть предлагают цену выше, и дальше делают с заводом что хотят

Если "коллективный запад" не хочет покупать - то почему отказывать другим покупателям?

Ели завод не продать - сам он не выживет. Лучше чтобы завод ржавел и зарос сорняками?
Хотя очень удобно, реформаторам потом можно столько земли в черте города пустить под ТЦ и бетонные коробки!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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