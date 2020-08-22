Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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nighthawk5 написав:хай переспрямовують позов одразу в штати, яким їхня покупка дуже не сподобалась
Справедливо. Сделку блокируют именно США.
На рф завод не может работать по понятным причинам (хотя, говорят есть китайская прокладка, через которую продают и рф, плюс Богуслаев часть производства вывез в подмосковье) Китай - тоже США не разрешает.
Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?
Кстати, если бы китайцев активнее запустили в Украину (и в Крым в т.ч.) - то не факт, что россия бы напала. Но метрополия не разрешает дружить с китайцами, и при этом заставляет сама разбираться с рф и остальными проблемами
Если США хотят Украину танцевать - то пусть тогда и кормят. И заводы-пароходы можно и сгноить (если США оплатит)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?
Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...
Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?
Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...
Если им они не сдались - то почему "коллективный запад" блокирует сделку с китайцами?
"І сам не гам, і комусь не дам"?
Если им не нравится, что продажа будет осуществлена китайцам, - ещё раз повторяю, - пусть предлагают цену выше, и дальше делают с заводом что хотят
Если "коллективный запад" не хочет покупать - то почему отказывать другим покупателям?
Ели завод не продать - сам он не выживет. Лучше чтобы завод ржавел и зарос сорняками? Хотя очень удобно, реформаторам потом можно столько земли в черте города пустить под ТЦ и бетонные коробки!
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте