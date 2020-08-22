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Китайські інвестори "Мотор
Січі" оцінили свої збитки в...

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:45

  Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:52

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...

Если им они не сдались - то почему "коллективный запад" блокирует сделку с китайцами?

"І сам не гам, і комусь не дам"?

Если им не нравится, что продажа будет осуществлена китайцам, - ещё раз повторяю, - пусть предлагают цену выше, и дальше делают с заводом что хотят

Если "коллективный запад" не хочет покупать - то почему отказывать другим покупателям?

Ели завод не продать - сам он не выживет. Лучше чтобы завод ржавел и зарос сорняками?
Хотя очень удобно, реформаторам потом можно столько земли в черте города пустить под ТЦ и бетонные коробки!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:09

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Так почему тогда "дружественные и партнёрские" Lockheed Martin или Rolls Royce не сделают контр-предложение? Почему не перебьют цену китайцев? Или проще приказать папуасам, чтоб завод просто сгнил?

Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...

Если им они не сдались - то почему "коллективный запад" блокирует сделку с китайцами?

"І сам не гам, і комусь не дам"?

Если им не нравится, что продажа будет осуществлена китайцам, - ещё раз повторяю, - пусть предлагают цену выше, и дальше делают с заводом что хотят

Если "коллективный запад" не хочет покупать - то почему отказывать другим покупателям?

Ели завод не продать - сам он не выживет. Лучше чтобы завод ржавел и зарос сорняками?
Хотя очень удобно, реформаторам потом можно столько земли в черте города пустить под ТЦ и бетонные коробки!

Если кратко -- да: чтобы китайцам не достались хоть и устаревшие, но технологии.

Почему не предлагают цену выше? -- возможно никто не просил -- из разряда "нет ну и нет"...

Его даже если и продать -- он не выживет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:30

  _hunter написав:Если кратко -- да: чтобы китайцам не достались хоть и устаревшие, но технологии.

Почему не предлагают цену выше? -- возможно никто не просил -- из разряда "нет ну и нет"...

Его даже если и продать -- он не выживет.


У нас же "рыночная экономика" :)

Не хочешь, чтобы завод достался китайцам? Без проблем - предлагай цену выше, "деньги на бочку" - и завод твой. Хочешь - пили. Хочешь - закрой на замок.

Не хочешь платить? Тогда завод достается тому, кто готов платить. "Рыночек же"

Без "внешнего вливания" - завод закроется.
С китайцами есть хоть шанс.
С "госдепом" без денег - вообще без вариантов в морг
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:38

Скажу даже больше - если бы китайцам дали закрепиться в Крыму - то он бы и сейчас был украинским.

Но госдеп не разрешает дружить с китайцами. Пусть лучше путен захватит. И пусть Украина разбирается с путеным, а госдеп понаблюдает. Ну может списанных джавелинов в кредит даст :)

Ещё раз повторяю - если госдеп чего-то хочет - то он должен подкреплять свои хотелки деньгами. Сказочки про "велыке щаслыве майбутне" уже не интересны

А так получаются одни профиты для госдепа:
1. Денег не тратят (туземцы верят идеям, и работают на халяву)
2. путен занимается Украиной. Украина - путеным. Попутно можно без особых затрат "сдерживать" путена санкциями, попутно лоббируя американский бизнес
3. Китай тоже не может сильно продвинуться в Европу
4. Америка - по-прежнему "мировой гегемон"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:17

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Если кратко -- да: чтобы китайцам не достались хоть и устаревшие, но технологии.

Почему не предлагают цену выше? -- возможно никто не просил -- из разряда "нет ну и нет"...

Его даже если и продать -- он не выживет.


У нас же "рыночная экономика" :)

Не хочешь, чтобы завод достался китайцам? Без проблем - предлагай цену выше, "деньги на бочку" - и завод твой. Хочешь - пили. Хочешь - закрой на замок.

Не хочешь платить? Тогда завод достается тому, кто готов платить. "Рыночек же"

Без "внешнего вливания" - завод закроется.
С китайцами есть хоть шанс.
С "госдепом" без денег - вообще без вариантов в морг

Ага, рыночная -- там с Тик-Таком сейчас такой детектив завертелся, а тут мелочевка на 3 рубля...
Но повторюсь: вполне возможно тут наши дуболомы банально встречное предложение не выставили -- деталей мы, похоже, никогда не узнаем...

А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:19

  Вкладчик1234 написав:Скажу даже больше - если бы китайцам дали закрепиться в Крыму - то он бы и сейчас был украинским.

Но госдеп не разрешает дружить с китайцами. Пусть лучше путен захватит. И пусть Украина разбирается с путеным, а госдеп понаблюдает. Ну может списанных джавелинов в кредит даст :)

Ещё раз повторяю - если госдеп чего-то хочет - то он должен подкреплять свои хотелки деньгами. Сказочки про "велыке щаслыве майбутне" уже не интересны

Абсолютно согласен: сейчас им позвоню -- пусть раскошеливаются.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:22

Ещё пример:
Каким-то "кибер-спортсменам" продали за 2 млрд "готель Днипро", и преподнесли это как "велыку перемогу". Но умолчали о некоторых "вопросиках":
1. Каким образом "кибер-спортсмены" "наиграли" такую сумму? Наиграли ли вообще?
2.Речь шла не о "контре", "халве" и т.д. как о киберспорте. Речь шла об онлайн-покере. Хороший "спорт"?
"Откуда деньги?"
- Выиграл в карты онлайн!"

Не смешно? Нет вопросов по "происхождению денег"? Случайно не у путена или януковича выиграли?

3. Когда "вопросики" по деньгам всё же появились, выяснилось, что денег-то и нет. Но тут на помощь пришёл мелкий кептивный банк, который с радостью готов выдать кредит "кибер-спортсменам"-покеристам в размере равном капиталу банка :)

Я понимаю, что отель - не завод.

Но почему эта сделка не только не блокируется, но и выставляется как пэрэмога?

А инвестиции Китая в украинский завод - это не пэрэмога?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 08 вер, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:24

  _hunter написав:А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.

Даже если так - то лучше закрывать, и получить за это хоть какие-то деньги, а не просто закрыть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:31

Re: Китайські інвестори

Я что-то не пойму Сбу против инвестиций борется?
Иностранные инвесторы пришли, а им работать не дают, где логика?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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