Потому как им эти супер-пупер-иновационные техонологии нафиг не сдались...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:45
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:52
Если им они не сдались - то почему "коллективный запад" блокирует сделку с китайцами?
"І сам не гам, і комусь не дам"?
Если им не нравится, что продажа будет осуществлена китайцам, - ещё раз повторяю, - пусть предлагают цену выше, и дальше делают с заводом что хотят
Если "коллективный запад" не хочет покупать - то почему отказывать другим покупателям?
Ели завод не продать - сам он не выживет. Лучше чтобы завод ржавел и зарос сорняками?
Хотя очень удобно, реформаторам потом можно столько земли в черте города пустить под ТЦ и бетонные коробки!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:09
Если кратко -- да: чтобы китайцам не достались хоть и устаревшие, но технологии.
Почему не предлагают цену выше? -- возможно никто не просил -- из разряда "нет ну и нет"...
Его даже если и продать -- он не выживет.
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:30
У нас же "рыночная экономика"
Не хочешь, чтобы завод достался китайцам? Без проблем - предлагай цену выше, "деньги на бочку" - и завод твой. Хочешь - пили. Хочешь - закрой на замок.
Не хочешь платить? Тогда завод достается тому, кто готов платить. "Рыночек же"
Без "внешнего вливания" - завод закроется.
С китайцами есть хоть шанс.
С "госдепом" без денег - вообще без вариантов в морг
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:38
Скажу даже больше - если бы китайцам дали закрепиться в Крыму - то он бы и сейчас был украинским.
Но госдеп не разрешает дружить с китайцами. Пусть лучше путен захватит. И пусть Украина разбирается с путеным, а госдеп понаблюдает. Ну может списанных джавелинов в кредит даст
Ещё раз повторяю - если госдеп чего-то хочет - то он должен подкреплять свои хотелки деньгами. Сказочки про "велыке щаслыве майбутне" уже не интересны
А так получаются одни профиты для госдепа:
1. Денег не тратят (туземцы верят идеям, и работают на халяву)
2. путен занимается Украиной. Украина - путеным. Попутно можно без особых затрат "сдерживать" путена санкциями, попутно лоббируя американский бизнес
3. Китай тоже не может сильно продвинуться в Европу
4. Америка - по-прежнему "мировой гегемон"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:17
Ага, рыночная -- там с Тик-Таком сейчас такой детектив завертелся, а тут мелочевка на 3 рубля...
Но повторюсь: вполне возможно тут наши дуболомы банально встречное предложение не выставили -- деталей мы, похоже, никогда не узнаем...
А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:19
Абсолютно согласен: сейчас им позвоню -- пусть раскошеливаются.
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:22
Ещё пример:
Каким-то "кибер-спортсменам" продали за 2 млрд "готель Днипро", и преподнесли это как "велыку перемогу". Но умолчали о некоторых "вопросиках":
1. Каким образом "кибер-спортсмены" "наиграли" такую сумму? Наиграли ли вообще?
2.Речь шла не о "контре", "халве" и т.д. как о киберспорте. Речь шла об онлайн-покере. Хороший "спорт"?
"Откуда деньги?"
- Выиграл в карты онлайн!"
Не смешно? Нет вопросов по "происхождению денег"? Случайно не у путена или януковича выиграли?
3. Когда "вопросики" по деньгам всё же появились, выяснилось, что денег-то и нет. Но тут на помощь пришёл мелкий кептивный банк, который с радостью готов выдать кредит "кибер-спортсменам"-покеристам в размере равном капиталу банка
Я понимаю, что отель - не завод.
Но почему эта сделка не только не блокируется, но и выставляется как пэрэмога?
А инвестиции Китая в украинский завод - это не пэрэмога?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 08 вер, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:24
Даже если так - то лучше закрывать, и получить за это хоть какие-то деньги, а не просто закрыть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:31
Re: Китайські інвестори
Я что-то не пойму Сбу против инвестиций борется?
Иностранные инвесторы пришли, а им работать не дают, где логика?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
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