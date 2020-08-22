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Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:34
Самая большая ошибка нашей страны - приватизация рыгом Мотор-Сичи.
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BIGor
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:36
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.
Даже если так - то лучше закрывать, и получить за это хоть какие-то деньги, а не просто закрыть
Так деньги получит лично Богуслаев ($100 млн. уже получил) и налоги даже не заплатит от продажи ибо сделка через офшоры прошла.
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Ragnar
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:39
Ragnar написав:
Так деньги получит лично Богуслаев ($100 млн. уже получил) и налоги даже не заплатит от продажи ибо сделка через офшоры прошла.
Так пусть налоговая займётся этим вопросом.
И "ленинскую кузню" как минимум тоже надо проверить
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:42
Вкладчик1234 написав:
Ещё пример:
Каким-то "кибер-спортсменам" продали за 2 млрд "готель Днипро", и преподнесли это как "велыку перемогу". Но умолчали о некоторых "вопросиках":
1. Каким образом "кибер-спортсмены" "наиграли" такую сумму? Наиграли ли вообще?
2.Речь шла не о "контре", "халве" и т.д. как о киберспорте. Речь шла об онлайн-покере. Хороший "спорт"?
"Откуда деньги?"
- Выиграл в карты онлайн!"
Не смешно? Нет вопросов по "происхождению денег"? Случайно не у путена или януковича выиграли?
3. Когда "вопросики" по деньгам всё же появились, выяснилось, что денег-то и нет. Но тут на помощь пришёл мелкий кептивный банк, который с радостью готов выдать кредит "кибер-спортсменам"-покеристам в размере равном капиталу банка
Я понимаю, что отель - не завод.
Но почему эта сделка не только не блокируется, но и выставляется как пэрэмога?
А инвестиции Китая в украинский завод - это не пэрэмога?
Сравнение из разряда "известный орган с пальцем"...
Вопросов "по происхождению" нет потому как требований таких в законодательстве нет. Откуда, кстати, дровишки про "денег нет"? -- я такого не встречал.
А как пэромога выставляется потому, что тот же Черновецкий (Степан) хотел дать меньше. А УФГИ вообще сотке рад был бы.
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_hunter
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:44
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.
Даже если так - то лучше закрывать, и получить за это хоть какие-то деньги, а не просто закрыть
повторюсь: возможно "наши" тупо "невкурсе", что при заключении сделок можно торговаться. И еще раз повторюсь: в "госдеп" я уже звонил -- и Ваше требование передал.
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_hunter
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:50
Вкладчик1234 написав: Ragnar написав:
Так деньги получит лично Богуслаев ($100 млн. уже получил) и налоги даже не заплатит от продажи ибо сделка через офшоры прошла.
Так пусть налоговая займётся этим вопросом.
И "ленинскую кузню" как минимум тоже надо проверить
Никто ничем не займется у нас. Про "ленинскую кузню" уже все забыли. Как можно что-то копать против "неприкасаемых"?
По большому счету есть даже вопросы по приватизации таких предприятий как Мотор Сич, но у нас разбирательство по этим вопросам из области фантастики.
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Ragnar
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