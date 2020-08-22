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Китайські інвестори "Мотор
Січі" оцінили свої збитки в...

Китайські інвестори "Мотор Січі" оцінили свої збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:34

Re: Китайські інвестори

Самая большая ошибка нашей страны - приватизация рыгом Мотор-Сичи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:36

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.

Даже если так - то лучше закрывать, и получить за это хоть какие-то деньги, а не просто закрыть

Так деньги получит лично Богуслаев ($100 млн. уже получил) и налоги даже не заплатит от продажи ибо сделка через офшоры прошла.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:39

  Ragnar написав:Так деньги получит лично Богуслаев ($100 млн. уже получил) и налоги даже не заплатит от продажи ибо сделка через офшоры прошла.

Так пусть налоговая займётся этим вопросом.
И "ленинскую кузню" как минимум тоже надо проверить
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:42

  Вкладчик1234 написав:Ещё пример:
Каким-то "кибер-спортсменам" продали за 2 млрд "готель Днипро", и преподнесли это как "велыку перемогу". Но умолчали о некоторых "вопросиках":
1. Каким образом "кибер-спортсмены" "наиграли" такую сумму? Наиграли ли вообще?
2.Речь шла не о "контре", "халве" и т.д. как о киберспорте. Речь шла об онлайн-покере. Хороший "спорт"?
"Откуда деньги?"
- Выиграл в карты онлайн!"

Не смешно? Нет вопросов по "происхождению денег"? Случайно не у путена или януковича выиграли?

3. Когда "вопросики" по деньгам всё же появились, выяснилось, что денег-то и нет. Но тут на помощь пришёл мелкий кептивный банк, который с радостью готов выдать кредит "кибер-спортсменам"-покеристам в размере равном капиталу банка :)

Я понимаю, что отель - не завод.

Но почему эта сделка не только не блокируется, но и выставляется как пэрэмога?

А инвестиции Китая в украинский завод - это не пэрэмога?

Сравнение из разряда "известный орган с пальцем"...
Вопросов "по происхождению" нет потому как требований таких в законодательстве нет. Откуда, кстати, дровишки про "денег нет"? -- я такого не встречал.
А как пэромога выставляется потому, что тот же Черновецкий (Степан) хотел дать меньше. А УФГИ вообще сотке рад был бы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:44

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:А завод в любом случае под закрытие -- хоть с китайцами хоть без.

Даже если так - то лучше закрывать, и получить за это хоть какие-то деньги, а не просто закрыть

повторюсь: возможно "наши" тупо "невкурсе", что при заключении сделок можно торговаться. И еще раз повторюсь: в "госдеп" я уже звонил -- и Ваше требование передал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:50

  Вкладчик1234 написав:
  Ragnar написав:Так деньги получит лично Богуслаев ($100 млн. уже получил) и налоги даже не заплатит от продажи ибо сделка через офшоры прошла.

Так пусть налоговая займётся этим вопросом.
И "ленинскую кузню" как минимум тоже надо проверить

Никто ничем не займется у нас. Про "ленинскую кузню" уже все забыли. Как можно что-то копать против "неприкасаемых"?
По большому счету есть даже вопросы по приватизации таких предприятий как Мотор Сич, но у нас разбирательство по этим вопросам из области фантастики.
Ragnar
 
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