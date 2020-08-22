Вкладчик1234 написав:

Ещё пример:Каким-то "кибер-спортсменам" продали за 2 млрд "готель Днипро", и преподнесли это как "велыку перемогу". Но умолчали о некоторых "вопросиках":1. Каким образом "кибер-спортсмены" "наиграли" такую сумму? Наиграли ли вообще?2.Речь шла не о "контре", "халве" и т.д. как о киберспорте. Речь шла об онлайн-покере. Хороший "спорт"?"Откуда деньги?"- Выиграл в карты онлайн!"Не смешно? Нет вопросов по "происхождению денег"? Случайно не у путена или януковича выиграли?3. Когда "вопросики" по деньгам всё же появились, выяснилось, что денег-то и нет. Но тут на помощь пришёл мелкий кептивный банк, который с радостью готов выдать кредит "кибер-спортсменам"-покеристам в размере равном капиталу банкаЯ понимаю, что отель - не завод.Но почему эта сделка не только не блокируется, но и выставляется как пэрэмога?А инвестиции Китая в украинский завод - это не пэрэмога?