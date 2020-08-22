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SpaceX розкрила швидкість
інтернету зі супутників...

SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32

SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери компанії розкрили деталі про те, як працює інтернет Starlink.

Дивися повний текст SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників Starlink (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32

а що потім буде із цим мусором?
ggl_inter
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Сходять з орбіти і згорають
anton2005redmi
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