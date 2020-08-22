Інженери компанії розкрили деталі про те, як працює інтернет Starlink.
Дивися повний текст SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників Starlink (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32
SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників Starlink (відео).
Зараз переглядають цей форум: moveton і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|