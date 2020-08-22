Інженери компанії розкрили деталі про те, як працює інтернет Starlink.
Дивися повний текст SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників Starlink (відео).
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:32
SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників...
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Дивися повний текст SpaceX розкрила швидкість інтернету зі супутників Starlink (відео).
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:39
У 5G-істерії зявився достойний конкурент, тепер нас не Гейтс кодуватиме, а Маск.
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