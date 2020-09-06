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Apple може відкласти вихід
iPhone через брак чіпів — Reuters

Apple може відкласти вихід iPhone через брак чіпів — Reuters
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:52

Apple може відкласти вихід iPhone через брак чіпів — Reuters

Пропонуємо до обговорення:
Виробник чіпів Broadcom, який є постачальником Apple, затримує поставку своєї продукції, що може привести до затримки випуску нових iPhone.

Дивися повний текст Apple може відкласти вихід iPhone через брак чіпів — Reuters.
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