Виробник чіпів Broadcom, який є постачальником Apple, затримує поставку своєї продукції, що може привести до затримки випуску нових iPhone.
Дивися повний текст Apple може відкласти вихід iPhone через брак чіпів — Reuters.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:52
Apple може відкласти вихід iPhone через брак чіпів — Reuters
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Дивися повний текст Apple може відкласти вихід iPhone через брак чіпів — Reuters.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:52
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