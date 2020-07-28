Про подібний епізод розповів в "Facebook":https://www.facebook.com/anton.kiev/posts/3425496884167435 користувач Антон Заніздра.
Дивися повний текст Крадуть номер, чистять картки, \"вішають\" кредити: в соцмережах розповіли про зухвалих кібершахраїв.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:07
Крадуть номер, чистять картки, "вішають" кредити: в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Крадуть номер, чистять картки, \"вішають\" кредити: в соцмережах розповіли про зухвалих кібершахраїв.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:07
Вже вдруге за місяць монобанк прославився -- спочатку з підписками на заблоковані кредитки -- зараз із внутрішньою безпекою онлайн-банкінгу. Якщо у безпеці барани -- то не дозволяйте реєструвати онлайн банкінг на передплату -- тільки на контрактні номери.
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