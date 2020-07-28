Про подібний епізод розповів в "Facebook":https://www.facebook.com/anton.kiev/posts/3425496884167435 користувач Антон Заніздра.
Дивися повний текст Крадуть номер, чистять картки, \"вішають\" кредити: в соцмережах розповіли про зухвалих кібершахраїв.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:07
Крадуть номер, чистять картки, "вішають" кредити: в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Крадуть номер, чистять картки, \"вішають\" кредити: в соцмережах розповіли про зухвалих кібершахраїв.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:07
Вже вдруге за місяць монобанк прославився -- спочатку з підписками на заблоковані кредитки -- зараз із внутрішньою безпекою онлайн-банкінгу. Якщо у безпеці барани -- то не дозволяйте реєструвати онлайн банкінг на передплату -- тільки на контрактні номери.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:23
svyatoslav_hromyak, а при чем здесь монобанк? вроде как это мобильный оператор заменил симкарту на новую (по крайней мере я так понял).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:34
Re: Крадуть номер, чистять картки,
Что за бред я читаю?
Ну ладно, в телеграм зайти можно потому что мало кто додумывается поставить пароль. ОК.
Но как зайти в Монобанк имея одну лишь сим-карту?
Тем более как оформить кредит опять же имея только лишь сим-карту и номер паспорта?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:39
З оператором взагалі незрозуміло -- навіщо йому BankID, щоб підписати контрактний договір? Адже для передплатної карти ідентифікація не потрібна.
По банку претензії щодо виявлення таких операцій: служба локації, IP адреса, підозріла активність тощо, а не дозволяти все підряд через анонімайзер (телеграм).
Потрібно як у європі прописати відповідальність банку за збитки через шахрайство з картками і все відразу стане на свої місця. Наразі усі проколи у системі безпеки банку лягають на плечі держателя картки.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:04
Без оригінального допису у фейсбуку про що стаття не розбереш -- там lifecell дистанційно злив контрактну сімку злочинцям, прикриваючись карантином. Я б за таке ліцензії відбирав.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:18
Бред полний автор сам шахрай .замінити віддалено карту якщо його номер був в мережі неможливо
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:20
hahahahovskij,
1. Телефон мог быть выключен.
2. Если разговариваешь по другой симкарте, то первая как-бы находится не в сети.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:55
Re: Крадуть номер, чистять картки,
Мошенникам должно было очень повезти чтобы владелец карты разговаривал 20-30 минут в процессе перерегистрации сим-карты и чтобы его телефон был одономдульным.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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