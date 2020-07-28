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Крадуть номер, чистять картки,
"вішають" кредити: в...

Крадуть номер, чистять картки, "вішають" кредити: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 03:26

  Ratatui написав:Похоже на лёгкий бред после перенесённой короны.

- Это пока не попадёшь.
- потом искать сложно...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 07:00

передайте антину, что есть услуга запрета удаленной замены сим-карты. бесплатная.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:23

Подзвонили в колл-центр, назвали мої ПІБ і серію та номер паспорта. Їм підтвердили віддалену заміну сім-картки. І все, пару хвилин, моя сімка мертва,
так, а получили новую симку как? Нужно ведь прийти в офис моб.оператора с бумажным паспортом, не с копией! И только по паспорту выдают новую симку
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:06

да всё тут ясно. Был просто "свой" сотрудник мобильного оператора, который сделал симку за вознаграждение. Этого сотрудника можно вычислить за секунду, кто оформил симку новую. А далее прессовать его, чтобы сознался в сговоре с преступником.
maksymzp88
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