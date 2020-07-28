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Крадуть номер, чистять картки,
"вішають" кредити: в...

Крадуть номер, чистять картки, "вішають" кредити: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 07:00

передайте антину, что есть услуга запрета удаленной замены сим-карты. бесплатная.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:23

Подзвонили в колл-центр, назвали мої ПІБ і серію та номер паспорта. Їм підтвердили віддалену заміну сім-картки. І все, пару хвилин, моя сімка мертва,
так, а получили новую симку как? Нужно ведь прийти в офис моб.оператора с бумажным паспортом, не с копией! И только по паспорту выдают новую симку
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:06

да всё тут ясно. Был просто "свой" сотрудник мобильного оператора, который сделал симку за вознаграждение. Этого сотрудника можно вычислить за секунду, кто оформил симку новую. А далее прессовать его, чтобы сознался в сговоре с преступником.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  RomanTik написав:2. Если разговариваешь по другой симкарте, то первая как-бы находится не в сети.

Мошенникам должно было очень повезти чтобы владелец карты разговаривал 20-30 минут в процессе перерегистрации сим-карты и чтобы его телефон был одономдульным.

1. Вам повезло не сталкиваться с людьми которые могут балоболить по телефону часами (причем это не зависит от пола).
2. Покажите модель с многомодульным радиоканалом? вроде как из-за превышения норм уровня излучения - продажа таких девайсов в Украине запрещена.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:53

Re: Крадуть номер, чистять картки,

  RomanTik написав:1. Вам повезло не сталкиваться с людьми которые могут балоболить по телефону часами (причем это не зависит от пола).

Довелось. При этом всё я могу им дозвониться, хотя не всегда с первой попытки.
Ещё раз повторю что мошеникам надо быть очень везучими: они должны сидеть под магазином и постоянно названивать жертве чтобы поймать момент когда она начнёт разговор. Но кроме этого надо чтобы разговор был обязательно длительным, а не коротким звонком к примеру для вызова такси.

Такое везение на грани сюжетов шпионских фильмов. Или сложной операции с участием лиц которые к примеру позвонят жертве и будут не менее получаса занимать её разговорами.

  RomanTik написав:вроде как из-за превышения норм уровня излучения - продажа таких девайсов в Украине запрещена.

Глупости. Есть ссылка на документ запрещающий два радиомодуля или хотя бы на новость о том что такой документ кем то принят?
https://ek.ua/list/122/mp-176/telefon-2 ... iomodulya/
11 айфон как один из примеров.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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