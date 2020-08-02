|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 вер, 2020 07:00
передайте антину, что есть услуга запрета удаленной замены сим-карты. бесплатная.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:23
так, а получили новую симку как? Нужно ведь прийти в офис моб.оператора с бумажным паспортом, не с копией! И только по паспорту выдают новую симку
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:06
да всё тут ясно. Был просто "свой" сотрудник мобильного оператора, который сделал симку за вознаграждение. Этого сотрудника можно вычислить за секунду, кто оформил симку новую. А далее прессовать его, чтобы сознался в сговоре с преступником.
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:34
1. Вам повезло не сталкиваться с людьми которые могут балоболить по телефону часами (причем это не зависит от пола).
2. Покажите модель с многомодульным радиоканалом? вроде как из-за превышения норм уровня излучения - продажа таких девайсов в Украине запрещена.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:53
Re: Крадуть номер, чистять картки,
Довелось. При этом всё я могу им дозвониться, хотя не всегда с первой попытки.
Ещё раз повторю что мошеникам надо быть очень везучими: они должны сидеть под магазином и постоянно названивать жертве чтобы поймать момент когда она начнёт разговор. Но кроме этого надо чтобы разговор был обязательно длительным, а не коротким звонком к примеру для вызова такси.
Такое везение на грани сюжетов шпионских фильмов. Или сложной операции с участием лиц которые к примеру позвонят жертве и будут не менее получаса занимать её разговорами.
Глупости. Есть ссылка на документ запрещающий два радиомодуля или хотя бы на новость о том что такой документ кем то принят?
11 айфон как один из примеров.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:28
vitaliy_berdinskikh
Все нижеперечисленные смартфоны имеют 1 модуль связи. 11й огрызок имеет 1 слот под симку, вторая есим, которая у нас фактически не распространена...
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:29
Re: Крадуть номер, чистять картки,
рука-лицо два раза.
1. По вашей ссылке - выставлен фильтр "телефоны с 2 сим-картами", а не "с 2 радиомодулями".
2. 2 симки != 2 радиомодуля. Практически во всех современных смартфонах симкарты работают попеременно. вот вам статья для ознакомления
да почему вы так прицепились к этому длительному разговору? Такая отличная от нуля вероятность есть? есть. Далее может быть ситуация что телефон сел/выключен/поехал на рыбалку туда где нет связи - не рассматриваете?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|