Крадуть номер, чистять картки,

Додано: Вів 08 вер, 2020 12:53

RomanTik написав: 1. Вам повезло не сталкиваться с людьми которые могут балоболить по телефону часами (причем это не зависит от пола). 1. Вам повезло не сталкиваться с людьми которые могут балоболить по телефону часами (причем это не зависит от пола).

RomanTik написав: вроде как из-за превышения норм уровня излучения - продажа таких девайсов в Украине запрещена. вроде как из-за превышения норм уровня излучения - продажа таких девайсов в Украине запрещена.

Довелось. При этом всё я могу им дозвониться, хотя не всегда с первой попытки.Ещё раз повторю что мошеникам надо быть очень везучими: они должны сидеть под магазином и постоянно названивать жертве чтобы поймать момент когда она начнёт разговор. Но кроме этого надо чтобы разговор был обязательно длительным, а не коротким звонком к примеру для вызова такси.Такое везение на грани сюжетов шпионских фильмов. Или сложной операции с участием лиц которые к примеру позвонят жертве и будут не менее получаса занимать её разговорами.Глупости. Есть ссылка на документ запрещающий два радиомодуля или хотя бы на новость о том что такой документ кем то принят?11 айфон как один из примеров.