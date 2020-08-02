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Крадуть номер, чистять картки, "вішають" кредити: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 06:28
Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер
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denis_voronin
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