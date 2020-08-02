Крадуть номер, чистять картки,

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 06:28

Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер
denis_voronin
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:40

  denis_voronin написав:Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер

Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  denis_voronin написав:Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер

Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?

Так а зачем это все? -- человек же пишет "нужно было поменять симку" -- т.е. другой номер, точно. И даже не факт что оператор не поменялся...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:32

  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  denis_voronin написав:Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер

Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?

Так а зачем это все? -- человек же пишет "нужно было поменять симку" -- т.е. другой номер, точно. И даже не факт что оператор не поменялся...


Он фокусник. И пишет про старый номер на новой симке. Копперфилд отдыхает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:36

  Ratatui написав:
  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?

Так а зачем это все? -- человек же пишет "нужно было поменять симку" -- т.е. другой номер, точно. И даже не факт что оператор не поменялся...


Он фокусник. И пишет про старый номер на новой симке. Копперфилд отдыхает.

А, блин, главного не заметил. Ну, возможно вот то "ввел комбинации" и подразумевает ввод PUK-ов.
_hunter
 
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