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Крадуть номер, чистять картки, "вішають" кредити: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 06:28
Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер
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denis_voronin
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:40
denis_voronin написав:
Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер
Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15
vitaliy_berdinskikh написав:
Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?
denis_voronin написав:
Для тех, кто пишет относительно того, что за новой симкой надо прийти к оператору. А нифига подобного. Был у меня случай, когда реально срочно надо было поменять симку. Пошел в магазин, купил новую симку, ввел комбинации и все - на новой симке старый номер
Так а зачем это все? -- человек же пишет "нужно было поменять симку" -- т.е. другой номер, точно. И даже не факт что оператор не поменялся...
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_hunter
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:36
Ratatui написав: _hunter написав: vitaliy_berdinskikh написав:Без звонка оператору? Без puk кода старой сим-карты?
Так а зачем это все? -- человек же пишет "нужно было поменять симку" -- т.е. другой номер, точно. И даже не факт что оператор не поменялся...
Он фокусник. И пишет про старый номер на новой симке. Копперфилд отдыхает.
А, блин, главного не заметил. Ну, возможно вот то "ввел комбинации" и подразумевает ввод PUK-ов.
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_hunter
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