|
|
Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Рада з фінансової стабільності погодила план входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року. Ця пропозиція потребує імплементації на рівні закону.
Дивися повний текст Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1 січня 2021 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90143
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:41
Т.е. только 200 килогрн будут покрываться?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5821
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор