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Ощадбанк приєднається до Фонду
гарантування вкладів з 1...

Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:41

Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Рада з фінансової стабільності погодила план входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року. Ця пропозиція потребує імплементації на рівні закону.

Дивися повний текст Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1 січня 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:41

Т.е. только 200 килогрн будут покрываться?
Investor_K
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