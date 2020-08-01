|
|
Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Рада з фінансової стабільності погодила план входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року. Ця пропозиція потребує імплементації на рівні закону.
Дивися повний текст Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів з 1 січня 2021 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90157
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:41
Т.е. только 200 килогрн будут покрываться?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5822
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:39
Сейчас вроде как Ощад не входит в Фонд, но все его депозиты покрываются гарантией гос-ва (типа через Кабмин). Зачем Ощаду ставать участником Фонда?
Неужели чтоб гарантировать только 200 000 грн?
Так тогда крупные толстосумы (у кого 500 000 грн и более) подробят вклады или раскидают их уже по другим банкам...
-
Sanyok77
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 31.08.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:36
Investor_K
200к - це та сума яка покривається зараз, планують збільшити до 600к
А взагалі класно було б не оглядатися на цю суму взагалі коли робиш вклад, але це не в наших реаліях на жаль...
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор