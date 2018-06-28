Fitch вважає, що продовження взаємодії з МВФ є ключовим для України для збереження доступу до зовнішнього фінансування.
Дивися повний текст Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною траншів МВФ.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:45
Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною траншів МВФ.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:45
Транша уже не будет деньги разворовуваются млрдными масштабами коломойским ахметовым и медведчуком
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