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Агентство Fitch назвало
терміни отримання Україною...

Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:45

Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною...

Пропонуємо до обговорення:
Fitch вважає, що продовження взаємодії з МВФ є ключовим для України для збереження доступу до зовнішнього фінансування.

Дивися повний текст Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною траншів МВФ.
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Транша уже не будет деньги разворовуваются млрдными масштабами коломойским ахметовым и медведчуком
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