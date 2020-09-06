Середня заробітна плата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень, а у 2022-му - до 15 тисяч гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень - Шмигаль.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:13
Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13...
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Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень - Шмигаль.
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