Середня заробітна плата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень, а у 2022-му - до 15 тисяч гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень - Шмигаль.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:13
Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень - Шмигаль.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:32
Re: Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13
Хахаха 100%, я предлагаю так зар плату политикам подымать на 2 копейки в год и с приставкой " быть может".Быть может политики получат 2 копейки в этом году, а быть может нет.Народ Украины пока не видит за что этим казнокрадам платить
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