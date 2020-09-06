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Середня зарплата в Україні в
2021 році може зрости до 13...

Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:13

Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень, а у 2022-му - до 15 тисяч гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13 тисяч гривень - Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:13

А может и не вырасти
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:32

Re: Середня зарплата в Україні в 2021 році може зрости до 13

Хахаха 100%, я предлагаю так зар плату политикам подымать на 2 копейки в год и с приставкой " быть может".Быть может политики получат 2 копейки в этом году, а быть может нет.Народ Украины пока не видит за что этим казнокрадам платить
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