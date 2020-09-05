Про це повідомляє пресцентр Нотаріальної палати України.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати є підставою для збільшення страхової суми для нотаріусів.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:31
Підвищення мінімальної зарплати є підставою для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати є підставою для збільшення страхової суми для нотаріусів.
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