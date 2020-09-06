Про це повідомляє Опендатабот.
Дивися повний текст ФОПи приносять Україні понад 1 мільярд доларів на рік (інфографіка).
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:37
ФОПи приносять Україні понад 1 мільярд доларів на рік...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи приносять Україні понад 1 мільярд доларів на рік (інфографіка).
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:37
1 мільярд доларів, - це мізер у порівнянні недотриманих прибутків бюджетоутворюючих підприємств через не потрібну конкуренцію за трудові ресурси.
Для ефективної економіки працездатне населення має використовуватися тільки на підприємствах, і землях створених олігархами. Надлишок треба відправляти за кордон (без права постійного виїзду), відповідно збільшуючи державні прибутки. Місцеві підприємці не можуть конкурувати з іноземними у сумі отриманих прибутків для Держави. У цьому суть успішної економіки, через ефективне використання робочої сили на цій території.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:59
У вас помилка у - робочої сили -
Ви мабудь хотіли написати - РАБсили - та трохи помилились.
Зе-Чмо
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:39
Т.е. в среднем всего чуть более 1000 грн на человека....
Да на любом предприятии даже работник на минималке платит в 2 раза больше! (1т -налог, 1,1 т - соцвзнос). Нигде в мире больше такой лафы нет!
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