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ФОПи приносять Україні понад
1 мільярд доларів на рік...

ФОПи приносять Україні понад 1 мільярд доларів на рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:37

ФОПи приносять Україні понад 1 мільярд доларів на рік...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Опендатабот.

Дивися повний текст ФОПи приносять Україні понад 1 мільярд доларів на рік (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:37

1 мільярд доларів, - це мізер у порівнянні недотриманих прибутків бюджетоутворюючих підприємств через не потрібну конкуренцію за трудові ресурси.
Для ефективної економіки працездатне населення має використовуватися тільки на підприємствах, і землях створених олігархами. Надлишок треба відправляти за кордон (без права постійного виїзду), відповідно збільшуючи державні прибутки. Місцеві підприємці не можуть конкурувати з іноземними у сумі отриманих прибутків для Держави. У цьому суть успішної економіки, через ефективне використання робочої сили на цій території.
awant
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:59

  awant написав:1 мільярд доларів, - це мізер у порівнянні недотриманих прибутків бюджетоутворюючих підприємств через не потрібну конкуренцію за трудові ресурси.
Для ефективної економіки працездатне населення має використовуватися тільки на підприємствах, і землях створених олігархами. Надлишок треба відправляти за кордон (без права постійного виїзду), відповідно збільшуючи державні прибутки. Місцеві підприємці не можуть конкурувати з іноземними у сумі отриманих прибутків для Держави. У цьому суть успішної економіки, через ефективне використання робочої сили на цій території.

У вас помилка у - робочої сили -
Ви мабудь хотіли написати - РАБсили - та трохи помилились.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:43

По якому курсу рахували 1 мільярд доларів ? Дякую.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:39

Т.е. в среднем всего чуть более 1000 грн на человека....
Да на любом предприятии даже работник на минималке платит в 2 раза больше! (1т -налог, 1,1 т - соцвзнос). Нигде в мире больше такой лафы нет!
Alexnik
 
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