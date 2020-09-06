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Раді рекомендують передбачити
для українців компенсації...

Раді рекомендують передбачити для українців компенсації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:43

Раді рекомендують передбачити для українців компенсації...

Пропонуємо до обговорення:
Верховній раді України рекомендують передбачити для українців компенсації у разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. Відповідну рекомендацію дав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Дивися повний текст Раді рекомендують передбачити для українців компенсації за затримку пенсій і зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:43

Впевнений, що це буде законно і головне дешевше, ніж кредитуватися в банках )
awant
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