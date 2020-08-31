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Хто повинен буде замінити
паспорт і чи обов'язково це

Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:18

Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це

Пропонуємо до обговорення:
Зараз паспорта в формі карти необов'язкові.

Дивися повний текст Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:18

Пластик, конечно удобнее, но у нас как всегда всё через одно место, поскольку ридеров нигде нет и с пластиком нужно таскать +ещё кучу справок: о прописке, о семейном положении, ИНН и т.д - всё то, что содержится на страницах в паспорта-книжки.
Nickoss1
 
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