Зараз паспорта в формі карти необов'язкові.
Дивися повний текст Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:18
Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це.
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:18
Пластик, конечно удобнее, но у нас как всегда всё через одно место, поскольку ридеров нигде нет и с пластиком нужно таскать +ещё кучу справок: о прописке, о семейном положении, ИНН и т.д - всё то, что содержится на страницах в паспорта-книжки.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:28
Nickoss1, а где это в бумажном паспорте ИНН? Все требуют копию отдельной справки. Даже ещё и оригинал её показать.
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