За оцінками МІУ сьогодні в тіні приблизно 98% ринку, обсяг якого становить 40 млрд гривень на рік.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:03
Що дасть реформа таксі для бюджету - Мерило
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Дивися повний текст Що дасть реформа таксі для бюджету - Мерило.
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