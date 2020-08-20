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Що дасть реформа таксі
для бюджету - Мерило

Що дасть реформа таксі для бюджету - Мерило
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:03

Що дасть реформа таксі для бюджету - Мерило

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками МІУ сьогодні в тіні приблизно 98% ринку, обсяг якого становить 40 млрд гривень на рік.

Дивися повний текст Що дасть реформа таксі для бюджету - Мерило.
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