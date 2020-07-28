Ті не відповідають встановленим вимогам і нормам.
Дивися повний текст Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:14
Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери.
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:11
Re: Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери
я бачив деякі крутелики ліплять просто наклейку з номером на машини де на передньому бампері немає дірок під номер.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 08 вер, 2020 05:18
Описаны в ГОСТе
Касаемо материала тут:
типы знаков описаны в ГОСТе 4278 (ссылка выше)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|