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Водіїв штрафуватимуть
за ЗD-номери

Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:14

Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери

Пропонуємо до обговорення:
Ті не відповідають встановленим вимогам і нормам.

Дивися повний текст Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:15

И правильно.
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:11

Re: Водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери

я бачив деякі крутелики ліплять просто наклейку з номером на машини де на передньому бампері немає дірок під номер.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:26

А де описані вимоги до номерного знаку?
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 05:18

  papchik написав:А де описані вимоги до номерного знаку?

Описаны в ГОСТе http://davto.com.ua/file/dstu-4278.pdf

Касаемо материала тут:
http://prntscr.com/udcomt
типы знаков описаны в ГОСТе 4278 (ссылка выше)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:15

Лучше бы с нелегальными "евро" номерами разобрались - там по факту 80+% машин вообще сняты с регистрации, т.е. номера установлены незаконно!
panzershreck1921
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