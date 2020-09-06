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Зарплати і вакансії в українських
банках: що змінилося...

Зарплати і вакансії в українських банках: що змінилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:50

Зарплати і вакансії в українських банках: що змінилося...

Пропонуємо до обговорення:
На банківському ринку частка вакансій зменшилася для аналітиків, касирів, трейдерів та брокерів.

Дивися повний текст Зарплати і вакансії в українських банках: що змінилося за карантин (інфографіка).
R2
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хочу в цифровом виде то есть языком цифр , менеджер по работе с клиентами в банке условно 1000 грн , старший менеджер 1500 , кассир 900 грн , диреткор отделения 10000, инкассатор 1300, специалист службы поддрежки 950 , уборщица 300, уборщик снега зимой на пол ставки 150 ну и так далее
yama
 
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