На банківському ринку частка вакансій зменшилася для аналітиків, касирів, трейдерів та брокерів.
Дивися повний текст Зарплати і вакансії в українських банках: що змінилося за карантин (інфографіка).
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Додано: Пон 07 вер, 2020 15:50
Зарплати і вакансії в українських банках: що змінилося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати і вакансії в українських банках: що змінилося за карантин (інфографіка).
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:50
хочу в цифровом виде то есть языком цифр , менеджер по работе с клиентами в банке условно 1000 грн , старший менеджер 1500 , кассир 900 грн , диреткор отделения 10000, инкассатор 1300, специалист службы поддрежки 950 , уборщица 300, уборщик снега зимой на пол ставки 150 ну и так далее
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