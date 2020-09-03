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Міжнародні резерви України
перевищили 29 млрд доларів

Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:23

Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% (на 246,22 млн доларів).

Дивися повний текст Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:24

Треба 30+ млрд, можливо тоді покращать кредитний рейтинг
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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