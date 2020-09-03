Обсяг міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% (на 246,22 млн доларів).
Дивися повний текст Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 16:23
Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів
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Дивися повний текст Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів.
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