Україна значно збільшила кількість лабораторій та проведення ПЛР-тестувань на наявність коронавірусу.
Дивися повний текст Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити за аналіз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:33
Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити за аналіз.
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:34
Для інвалідів війни при госпіталізаціі - чого не зробити безкоштовно аналізи на корону? Будь які лабораторіі, навіть приватні, не могли б зробити безкоштовно? Нелюди у владі плати, інвалід війни, проклинай владу і вірно голосуй 25.10.2020... Хто не згоден?
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:38
В "писульке" не нашел главного: так кто же, всетаки, сможет не платить за анализ?..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|