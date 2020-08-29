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Безкоштовний тест на коронавірус:
хто зможе не платити...

Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:33

Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити...

Пропонуємо до обговорення:
Україна значно збільшила кількість лабораторій та проведення ПЛР-тестувань на наявність коронавірусу.

Дивися повний текст Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити за аналіз.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:34

Для інвалідів війни при госпіталізаціі - чого не зробити безкоштовно аналізи на корону? Будь які лабораторіі, навіть приватні, не могли б зробити безкоштовно? Нелюди у владі плати, інвалід війни, проклинай владу і вірно голосуй 25.10.2020... Хто не згоден?
ostrovvlad2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:38

Безкоштовний тест на коронавірус: хто зможе не платити за аналіз

В "писульке" не нашел главного: так кто же, всетаки, сможет не платить за анализ?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:12

_hunter - только кореша пальчевскага
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:21

В аэропорту Копенгагена все желающие, вышедшие из самолёта прибывшего из Киева( думаю и других самолётов) сдают бесплатно ПЦР тест на коронавирус. Сообщаешь номер телефона куда позвонить о результате теста. Сдача проходит в течении 30-50 минут. Датское государство оплачивает тесты даже нам. У нас за это дешевле 1800грн. не видел.
valera2011
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