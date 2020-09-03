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За "скручування" пробігу авто
пропонують карати великими...

За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:21

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей... ;)

А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?

Не все европейские законы стоит копировать. А то там докопируемся до закрытие магазинов и торговых центров на выходные.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:37

  sena_2008atp написав:Очередной бред.Авто-моя личная собственность, какой нравится пробег такой и накручу.

Пока авто стоит у вас в гараже - да. Как только вы становитесь участником дорожного движения будьте добры соблюдать законы - документы, страховка, ТО и т.д.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:54

Re: За

Достаточно вносить пробег на момент каждой регистрации в базу МВД, с которой любой желающий может получить информацию об автомобиле уже сейчас. Люди сами будут проверять при покупке и скрученный пробег покупать не станут.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:49

Re: За

  eduard_k написав:Достаточно вносить пробег на момент каждой регистрации в базу МВД

Зачем? Во-первых это явно не компетенция МВД. Во-вторых регистрации происходят редко и скрутить пробег перед переригестрацией - это как раз то чем страдают перекупы.

Пробег должен фиксировать в момент прохождения техосмотра или обслуживания автомобиля на СТО.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:44

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:похоже от безделья наши депутаты ежедневно генерируют большое количество глупостей... ;)

А у вас прям на все инициативы, которые копируют европейские законы, аллергия? Регистрация домашних животных, ТО автомобилей, теперь скрученный пробег. Может, вам проще в другую страну переехать?

может лучше слугам народа заниматься более актуальными проблемами? как говорили классики прежде чем заниматься философией человек должен иметь еду, одежду и жилище...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:49

И правильно. В нормальных странах за скручивание цугундер.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:56

  Ratatui написав:И правильно. В нормальных странах за скручивание цугундер.

а если конкретно где и какое наказание?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:59

  Тракторист написав:
  Ratatui написав:И правильно. В нормальных странах за скручивание цугундер.

а если конкретно где и какое наказание?


Гугл в помощь. Обратите внимание на гейропейские страны мы туда вроде идём. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:01

В США предусмотрена система штрафов до 10 000 долларов в каждом отдельном случае. Также тюремное заключение до 3 лет за каждый факт мошенничества. Не отстают от США и другие страны:

Германия — до 1 года лишения свободы.
Франция — до 2 лет лишения свободы.
США — до 3 лет лишения свободы за каждый случай мошенничества.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:11

Re: За

Пустые слова непонятно о чём.
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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